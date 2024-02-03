Макдэвид выиграл конкурс на точность броска на Матче звезд НХЛ. Кучеров набрал 0 баллов

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Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид показал лучший результат в конкурсе на точность броска на Матче звезд НХЛ. Его результат — 9,158 секунды. Он получил 5 очков.

Вторым стал Остон Мэттьюс из «Торонто» — 9,341 секунды. Замкнул тройку лучших — Джей Ти Миллер из «Ванкувера» — 13,587 секунды (3 очка).

Четвертое место занял Вильям Нюландер из «Торонто» —14,099 секунды (2 очка), а пятое — Куинн Хьюз из «Ванкувера» — 14,815 секунды.

Российский форвард Никита Кучеров из «Тампы» потратил 16,460 секунды и не набрал очков.

По итогам шести конкурсов победителем стал Макдэвид, который выиграл также конкурсы на скорость и по владению клюшкой. Всего он набрал 15 очков.