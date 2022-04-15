Любушкин в матче с «Вашингтоном» забросил первую шайбу в сезоне

«Торонто» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». В середине второго периода счет стал 3:1.

Голом отметился российский защитник Илья Любушкин. Для него эта шайба стала первой в этом сезоне.

Ворота «Кэпиталз» в этой встрече защищает российский голкипер Илья Самсонов.