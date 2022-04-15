Тарасенко набрал 3 очка за два периода матча с «Баффало»

«Сент-Луис» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». На 9-й минуте второго периода счет стал 3:2.

Голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него эта шайба стала 29-й в этом сезоне. Также в голевой атаке поучаствовал Павел Бучневич.

Ранее в этой встрече Тарасенко поучаствовал в двух голах своей команды, сделав две голевые передачи.