Любушкин пропустит матч «Баффало» против «Детройта»

Защитник «Баффало» Илья Любушкин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом», сообщает журналист Джордон Лабарбер.

Главный тренер «Баффало» Дон Гранато сообщил, что вывел 28-летнего российского защитника из состава в связи с восстановлением игрока после травмы нижней части тела,

Любушкин получил повреждение в матче с «Эдмонтоном» (4:2).

В нынешнем сезоне защитник сыграл за «Баффало» 6 игр, в которых отметился 1 результативной передачей.