В «Торонто» недовольны результатами команды и могут уволить главного тренера

Руководство «Торонто» недовольно результатами команды на старте сезона, сообщает The Athletic.

Поэтому существует вероятность, что главный тренер команды Шелдон Киф будет отправлен в отставку.

Также, по данным источника, у тренера испортились отношения с лидерами команды — нападающими Митчем Марнером и Остоном Мэттьюсом.

«Кленовые листья» набрали 10 очков в 10 матчах регулярного чемпионата и пока находятся вне зоны плей-офф.