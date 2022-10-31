Макдэвид стал первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал первой звездой прошедшей игровой недели в регулярном чемпионате НХЛ.

В четырех матчах канадец набрал 8 (4+4) очков.

Второй звездой стал форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт. На его счету 7 (4+3) очков в четырех играх.

Третьей звездой был выбран голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери. Он выиграл все три матча, показав коэффициент надежности 1,95 и отражая 92,7 процента бросков.