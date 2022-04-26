Лучший игрок сезона NCAA подписал контракт с фарм-клубом «Торонто»

Вратарь университета штата Миннесота Драйден Маккей подписал контракт с фарм-клубом «Торонто» в АХЛ, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение 24-летнего канадца с «Торонто Марлис» рассчитано на два года. При этом Маккей в текущем сезоне не сможет выступать за «Торонто» в АХЛ или НХЛ, так как получил дисквалификацию на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Вратарь был отстранен после положительного результата теста на запрещенное вещество остарин.

По итогам нынешнего сезона Маккей стал обладателем «Хоби Бейкер Эворд» — приза, который вручается лучшему игроку NCAA. Он стал первым вратарем за 21 год, получившим эту награду. В 2001 году она была вручена бывшему вратарю сборной США Райану Миллеру.

Маккей может начать тренироваться 25 августа и участвовать в матчах с 11 октября.