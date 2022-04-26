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Сегодня, 02:53

Лучший игрок сезона NCAA подписал контракт с фарм-клубом «Торонто»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь университета штата Миннесота Драйден Маккей подписал контракт с фарм-клубом «Торонто» в АХЛ, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение 24-летнего канадца с «Торонто Марлис» рассчитано на два года. При этом Маккей в текущем сезоне не сможет выступать за «Торонто» в АХЛ или НХЛ, так как получил дисквалификацию на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Вратарь был отстранен после положительного результата теста на запрещенное вещество остарин.

По итогам нынешнего сезона Маккей стал обладателем «Хоби Бейкер Эворд» — приза, который вручается лучшему игроку NCAA. Он стал первым вратарем за 21 год, получившим эту награду. В 2001 году она была вручена бывшему вратарю сборной США Райану Миллеру.

Маккей может начать тренироваться 25 августа и участвовать в матчах с 11 октября.

НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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4 Вашингтон 79 44 35 100
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Торонто 80 52 28 111
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2 Миннесота 79 51 28 109
3 Сент-Луис 80 49 31 109
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6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 79 26 53 63
8 Аризона 79 22 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 79 49 30 108
2 Эдмонтон 79 46 33 98
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 79 42 37 90
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6 Сан-Хосе 79 32 47 76
7 Анахайм 80 30 50 74
8 Сиэтл 78 26 52 58
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И О
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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 79 115
Джонни Годро

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Калгари

 79 111
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 72 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 78 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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