Лучший игрок сезона NCAA отстранен на шесть месяцев из-за допинга

Вратарь университета штата Миннесота Драйден Маккей получил дисквалификацию на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает ESPN.

24-летний Маккей был отстранен после положительного результата теста на запрещенное вещество остарин.

Маккей избежал четырехлетней дисквалификации, так как к положительному тесту привела комбинированная добавка. Данное вещество, содержащееся в витаминной добавке, не было указано среди ее ингредиентов, что привело к менее суровому наказанию.

По итогам нынешнего сезона Маккей стал обладателем «Хоби Бейкер Эворд» — приза, который вручается лучшему игроку NCAA.

Он стал первым вратарем за 21 год, получившим эту награду. В 2001 году она была вручена бывшему вратарю сборной США Райану Миллеру.

Он также установил рекорд студенческого хоккея по общему числу шатаутов за карьеру (34), побив рекорд все того же Миллера (26).

Вратарь не выбирался на драфте НХЛ и может подписать контракт с любым клубом лиги. Маккей может начать тренироваться 25 августа и участвовать в матчах с 11 октября.