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Допинг

Сегодня, 15:50

Лучший игрок сезона NCAA отстранен на шесть месяцев из-за допинга

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь университета штата Миннесота Драйден Маккей получил дисквалификацию на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает ESPN.

24-летний Маккей был отстранен после положительного результата теста на запрещенное вещество остарин.

Маккей избежал четырехлетней дисквалификации, так как к положительному тесту привела комбинированная добавка. Данное вещество, содержащееся в витаминной добавке, не было указано среди ее ингредиентов, что привело к менее суровому наказанию.

По итогам нынешнего сезона Маккей стал обладателем «Хоби Бейкер Эворд» — приза, который вручается лучшему игроку NCAA.

Он стал первым вратарем за 21 год, получившим эту награду. В 2001 году она была вручена бывшему вратарю сборной США Райану Миллеру.

Он также установил рекорд студенческого хоккея по общему числу шатаутов за карьеру (34), побив рекорд все того же Миллера (26).

Вратарь не выбирался на драфте НХЛ и может подписать контракт с любым клубом лиги. Маккей может начать тренироваться 25 августа и участвовать в матчах с 11 октября.

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 78 50 28 108
2 Рейнджерс 78 51 27 108
3 Питтсбург 78 44 34 99
4 Вашингтон 77 43 34 97
5 Айлендерс 77 35 42 80
6 Коламбус 77 35 42 76
7 Нью-Джерси 77 27 50 61
8 Филадельфия 78 24 54 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 77 56 21 118
2 Торонто 78 51 27 108
3 Тампа-Бэй 77 47 30 102
4 Бостон 77 47 30 99
5 Баффало 79 30 49 71
6 Детройт 78 30 48 70
7 Оттава 77 29 48 65
8 Монреаль 78 20 58 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 77 55 22 116
2 Миннесота 77 49 28 105
3 Сент-Луис 78 47 31 105
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 78 43 35 91
6 Виннипег 78 35 43 81
7 Чикаго 78 26 52 63
8 Аризона 77 22 55 50
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 78 48 30 106
2 Эдмонтон 77 45 32 96
3 Лос-Анджелес 79 42 37 94
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 78 38 40 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 77 30 47 72
8 Сиэтл 76 26 50 58
Результаты / календарь
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22.04 02:00
Каролина – Виннипег
 4 : 2
22.04 02:00
Монреаль – Филадельфия
 3 : 6
22.04 02:00
Нью-Джерси – Баффало
 2 : 5
22.04 02:00
Питтсбург – Бостон
 4 : 0
22.04 02:00
Флорида – Детройт
 5 : 2
22.04 02:30
Айлендерс – Рейнджерс
3 : 6
22.04 03:00
Миннесота – Ванкувер
 6 : 3
22.04 03:00
Тампа-Бэй – Торонто
 8 : 1
22.04 04:00
Калгари – Даллас
 4 : 2
22.04 05:30
Лос-Анджелес – Чикаго
 4 : 1
22.04 05:30
Сан-Хосе – Сент-Луис
 1 : 3
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 113
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 77 113
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 78 109
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 76 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 78 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 51 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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