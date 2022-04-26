«Вегас» подтвердил, что Ленер из-за травмы пропустит остаток сезона

Вратарь «Вегаса» Робин Ленер из-за операции пропустит последние матчи регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на официальном сайте клуба. 30-летний швед перенесет операцию на плече.

«Робин сделал все возможное, чтобы справиться с травмой, которую он получил 9 февраля, и мы надеялись, что отдых и реабилитация позволят ему завершить сезон. Он прошел реабилитацию и смог вернуться к играм 1 марта. Иногда отдых и реабилитация бывают эффективны, но в конечном итоге Робин, проконсультировавшись с медицинским персоналом команды, решил, что операция — лучший способ действий», — говорится в заявлении «Голден Найтс».

Отметим, «Вегас» пока находится вне зоны плей-офф, но сохраняет шансы еще побороться за Кубок Стэнли.

В текущем сезоне Ленер провел 44 матча, в которых в среднем пропускал 2,83 шайбы за игру и отражал 90,7 процента бросков.