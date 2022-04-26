Форвард «Флориды» Ломберг дисквалифицирован на один матч за провокацию во встрече с «Тампой»

Форвард «Флориды» Райан Ломберг получил дисквалификацию на один матч по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:8).

27-летний канадец дисквалифицирован на одну игру без сохранения заработной платы за подстрекательство к драке в течение последних пяти минут встречи с «Лайтнинг».

Ломберг лишится зарплаты в размере 3625 долларов. Кроме того, главный тренер «Пантерз» Эндрю Брюнетт был оштрафован на 10 000 долларов.