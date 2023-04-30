«Лос-Анджелес» забил в меньшинстве «Эдмонтону». Скиннер из-за сломанной клюшки не смог выбросить шайбу

Форвард «Лос-Анджелеса» Филип Дано отличился в шестом матче серии против «Эдмонтона» (4:5).

30-летний канадец забил в меньшинстве после того, как вратарь «Ойлерз» Стюарт Скиннер не смог выбросить шайбу из-за сломанной клюшки.

«Эдмонтон» победил в серии со счетом 4-2 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с «Вегасом».