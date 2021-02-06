«Лос-Анджелес» вернул голкипера Гросинека

«Лос-Анджелес» забрал с драфта отказов «Эдмонтона» голкипера Троя Гросеника, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

31-летний голкипер подписал контракт с «Королями» перед началом нынешнего сезона. В середине января клуб выставил его на уэйвер, после чего тот оказался в составе «Ойлерз».

Гросеник прилетел в Канаду, отбыл обязательный 14-дневный карантин и вновь оказался на драфте отказов.

За карьеру он провел только 4 матча в НХЛ.