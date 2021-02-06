Григоренко может пропустить матч с «Каролиной»

Нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко может пропустить матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Главный тренер «Блю Джэкетс» Джон Торторелла заявил, что россиянин может оказаться в запасе.

«Не знаю, насколько правильное это будет решение», — приводит слова тренера в Twitter журналист Аарон Портцлайн.

26-летний Григоренко перед началом этого сезона вернулся в НХЛ. В 12 матчах он набрал 5 (2+3) очков.