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Григоренко может пропустить матч с «Каролиной»

20:35
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Нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко может пропустить матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Главный тренер «Блю Джэкетс» Джон Торторелла заявил, что россиянин может оказаться в запасе.

«Не знаю, насколько правильное это будет решение», — приводит слова тренера в Twitter журналист Аарон Портцлайн.

26-летний Григоренко перед началом этого сезона вернулся в НХЛ. В 12 матчах он набрал 5 (2+3) очков.

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