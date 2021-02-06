Жена Овечкина рассказала, кому молился муж во время решающего матча за Кубок Стэнли
Жена капитан «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия рассказала, как хоккеист молился ее умершей маме, известной актрисе Вере Глаголевой во время решающего матча за Кубок Стэнли. ?
?Александр и Анастасия снялись в документальном фильме под названием «Вера Глаголева. Несломанный свет». Глаголева ушла из жизни 16 августа 2017 года, ей был 61 год.
Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. «Вашингтон» в пяти матчах обыграл «Вегас» и завоевал главный трофей НХЛ впервые в своей истории.
«Я абсолютно убеждена, что мама сейчас за нами присматривает, за всей нашей большой семьей. Я это чувствую, это чувствуют и сестры. Как только ее не стало, наши мечты осуществились. Я через пару месяцев забеременела, Сашина мечта осуществилась — он выиграл Кубок, к которому шел очень много лет», — приводит слова Анастасии Sport24.
Овечкин: «Я знаю на 100 процентов, что все мои близкие и родные, которых на тот момент со мной не было, смотрели и радовались моей победе. Нам не удалось отпраздновать вместе, но мы знаем, что она всегда с нами».
Анастасия: «Не знаю, рассказывал ли Саша, но... когда шли последние секунды победного матча, была атака у наших ворот. В тот момент мы вели всего в одну шайбу. Если бы нам забили, был бы овертайм. И вот в эти последние секунды он молился и просил своих родственников, которых уже нет с нами, а также мою маму, чтобы они помогли, чтобы эти секунды скорее закончились и можно было уже поднять кубок. Так и произошло».
Овечкин: «Я возил кубок к своему брату и Вере Витальевне. Это нужно было, потому что я знаю, как она болела, как переживала. Для меня и вообще для всей семьи это был важный момент».
Анастасия: «То, что Саша ездил к маме на кладбище, я узнала уже после того, как они съездили с папой. По-моему, я узнала об этом даже не от Саши, а от папы. Сам он мне даже не сказал. Меня это тронуло до глубины души».
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/hockey/2021-02-06-zhena-ovechkina-sasha-molilsya-moyey-umershey-mame-chtoby-ona-pomogla-vyigrat-kubok-stenli
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