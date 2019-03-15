"Лос-Анджелес" проиграл "Нэшвиллу" на своем льду

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес" дома проиграл "Нэшвиллу" со счетом 1:3. Российский форвард "Кингз" Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Нэшвилл" – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Арвидссон – 29 (Джохансен), 15:04 – 0:1. Вагнер – 10 (Льюис, Рой), 22:54 – 1:1. Смит – 19 (Сиссонс, Ярнкрок), 35:32 – 1:2. Сиссонс – 12, 37:59 – 1:3.

Вратари: Куик (57:31) – Ринне.

Штраф: 2 – 4.

Броски: 26 (8+9+9) – 34 (10+15+9).

Наши: Ковальчук (16.02/3/-2) – -.

15 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.