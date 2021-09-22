«Лос-Анджелес» продлил контракт с голкипером Петерсеном на три года

«Лос-Анджелес» продлил контракт с голкипером Кэлом Петерсеном. Соглашение рассчитано на три года, кэпхит контракта — 5 миллионов долларов, сообщает Sportsnet. Новый договор вступит в силу с сезона-2022/23.

У 26-летнего американца остался последний год по контракту, согласно которому он зарабатывает 858,3 тысячи долларов за сезон.

В прошлом регулярном чемпионате голкипер провел 35 матчей, в которых показал коэффициент надежности 2,89 при 91,1 проценте отраженных бросков.

На чемпионате мира в Риге Петерсен в составе сборной США провел 7 матчей: коэффициент надежности — 1,29; процента отраженных бросков — 95,3.