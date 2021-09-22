Расмус Далин продлил контракт с «Баффало» на три года и 18 миллионов долларов

Защитник Расмус Далин, который находился в статусе ограниченно свободного агента, подписал новый контракт с «Баффало». Он заключил соглашение на три года, сообщает сайт клуба.

IT'S DONE! ?



We've agreed to terms with Rasmus Dahlin on a three-year contract with an AAV of $ 6 million.



Details: https://t.co/NqqhKJpHXv pic.twitter.com/yHQMA4WxCL — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) September 22, 2021

За это время швед заработает 18 миллионов долларов. Кэпхит контракта — 6 млн.

21-летний Далин был выбран «Баффало» на драфте-2018 под общим 1-м номером. С тех пор он провел в лиге 197 матчей и набрал 107 (18+89) очков при показателе полезности «-56».