Расмус Далин продлил контракт с «Баффало» на три года и 18 миллионов долларов
17:43
Защитник Расмус Далин, который находился в статусе ограниченно свободного агента, подписал новый контракт с «Баффало». Он заключил соглашение на три года, сообщает сайт клуба.
За это время швед заработает 18 миллионов долларов. Кэпхит контракта — 6 млн.
21-летний Далин был выбран «Баффало» на драфте-2018 под общим 1-м номером. С тех пор он провел в лиге 197 матчей и набрал 107 (18+89) очков при показателе полезности «-56».
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