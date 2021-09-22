Джек Хьюз: «Шарангович — классный игрок. «Нью-Джерси» важно, чтобы он продолжал забивать»

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз поделился впечатлениями от дебютного сезона Егора Шаранговича в НХЛ.

«Мы определенно стали намного сильнее. Клуб вложил немало средств в новых игроков, но у нас очень сложный дивизион, поэтому команду ни в коем случае не ждет легкая прогулка. Нельзя считать: «О, мы подписали отличных игроков, теперь плей-офф нам обеспечен». Нам предстоит серьезно поработать, чтобы решить задачу, однако новички определенно в этом помогут.

Шарангович? Рэнго провел отличный сезон. Я отыграл немало времени в одном звене с ним, и я определенно думаю, что он классный игрок. Важно, что он умеет забивать, и «Дэвилз» крайне необходимо, чтобы он продолжал это делать», — цитирует Хьюза русскоязычный сайт НХЛ.

Сезон-2020/2021 Шарангович начинал в КХЛ в минском «Динамо», за которое провел 34 встречи, где набрал 25 (17+8) очков. В составе «Дэвилз» хоккеист принял участие в 54 матчах и набрал 30 (16+14) очков.