«Лос-Анджелес» обыграл «Филадельфию», Прохоркин отличился голевой передачей

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 5:3.

Российский форвард «Кингз» Николай Прохоркин набрал одно (0+1) очко во встрече.

«Лос-Анджелес» с 38 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Филадельфия» с 49 очками на шестой строчке на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Филадельфия» — 5:3 (4:0, 0:1, 1:2)

Голы: Клиффорд — 5 (Лафф, Амадио), 5:31 — 1:0. Иафалло — 7 (бол., Копитар, Кемпе), 6:57 — 2:0. Тоффоли — 11 (бол., Копитар, Даути), 8:45 — 3:0. Кемпе — 8 (мен., Лизотт, Макдермид), 17:52 — 4:0. Браун — 1 (Воробьев), 34:59 — 4:1. Фрк — 3 (бол., Уокер, Прохоркин), 41:31 — 5:1. Жиру — 12 (бол., Ворачек, Конекны), 47:16 — 5:2. Лотон — 5 (Браун, Ворачек), 57:08 — 5:3.

Вратари: Куик — Эллиотт (Харт, 20:00, 57:29 — 57:38, 57:49 — 59:03, 59:18).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (15+10+4) — 35 (15+9+11).

Наши: Прохоркин (13.08/1/-2) — Воробьев (10.35/1/0), Проворов (22.31/4/0).

1 января. Лос-Анджелес. Staples Center.