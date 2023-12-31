«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Эдмонтон» одержал 4-ю победу подряд. «Ойлерз» набрали 35 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» с 45 очками — на 6-й строчке «Запада».