«Торонто» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Торонто» со счетом 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Каролина» с 44 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Торонто» с 41 очком — на седьмой строчке.