«Сан-Хосе» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Виннипег» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ с 52 очками в 37 матчах. «Сан-Хосе» идет на 16-й строчке с 21 очком в 39 играх.