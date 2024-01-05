«Детройт» победил «Лос-Анджелес» по буллитам

«Детройт» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Автором победного броска в серии буллитов стал форвард гостей Лукас Раймонд.

«Лос-Анджелес» потерпел четвертое поражение подряд и занимает шестое место в таблице Западной конференции НХЛ с 46 очками в 35 матчах.

«Детройт» идет на 12-й строчке Востока с 42 очками в 39 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Детройт» — 3:4 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кемпе — 13 (Лафферье, Дюбуа), 1:50 — 1:0. Рой — 1 (Копитар, Байфилд), 4:18 — 2:0. Фаббри — 11 (Мяяття, Спронг), 29:59 — 2:1. Питри — 2 (Ларкин, Велено), 37:21 — 2:2. Фаббри — 12 (Спронг, Кейн), 45:24 — 2:3. Кемпе — 14 (Дюбуа, Лафферье), 55:43 — 3:3.

Победный буллит: Раймонд.

Вратари: Риттих — Лион.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 43 (17+13+10+3) — 26 (8+11+6+1).

Наши: Гавриков (24.09/1/+1) — -.

5 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18145 зрителей.