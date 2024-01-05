«Нэшвилл» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» победил «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нэшвилл» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 43 очками в 39 матчах. «Калгари» идет на 13-й строчке с 39 очками в 38 играх.