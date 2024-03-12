«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Лос-Анджелес» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 77 очками в 64 матчах.

«Айлендерс» идут девятыми на «Востоке с 72 очками в 64 играх. «Островитяне» прервали свою серию из шести побед подряд.