Риттих, Хеллибак и Капанен стали звездами дня в НХЛ

Вратарь «Лос-Анджелеса» Давид Риттих стал первой звездой дня в НХЛ. Голкипер сделал 26 сейвов в матче с «Айлендерс» (3:0) и отстоял игру на ноль.

Второй звездой дня признан вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак с 23 отраженными бросками и игрой на ноль против «Вашингтона» (3:0).

Третья звездой дня стал форвард «Сент-Луиса» Каспери Капанен — автор 3 (1+2) очков в матче с «Бостоном» (5:1).