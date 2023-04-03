Летанг проводит 1000-й матч в НХЛ

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Филадельфией».

Для защитника «Пингвинз» Криса Летанга это тысячный матч в североамериканской лиге, за который он набрал 686 (154+532) очков.

В текущем сезоне на счету Летанга 36 (10+26) очков в 59 матчах сезона.