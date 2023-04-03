Малкин сделал две голевые передачи в первом периоде матча с «Филадельфией»

«Питтсбург» выигрывает у «Филадельфии» после первого периода в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

В обоих голах «Пингвинз» поучаствовал российский нападающий Евгений Малкин, который сделал две голевые передачи. Теперь на его счету в этом сезоне 55 результативных пасов.