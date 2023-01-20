Вайсфельд: «Таких людей, как Овечкин, по пальцам пересчитать можно»

Российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд рассказал, что думает о возможном преемнике российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Во-первых, это все условно. Во-вторых, таких людей, как Овечкин, по пальцам пересчитать можно.

По уровню таланта, возможно в России есть такие хоккеисты. Другой вопрос, как они будут развиваться? Никто ведь не знает. Например, все ждали от Кравцова, что он станет таким — не стал, Подколзин — не стал. Сейчас говорят про Мичкова — может быть. Это не благодарное дело — гадание на кофейной гуще», — сказал Вайсфельд Vprognoze.ru.