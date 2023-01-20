Вайсфельд: «Таких людей, как Овечкин, по пальцам пересчитать можно»
Леонид Вайсфельд поделился мнением о возможном приемнике Овечкина
Российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд рассказал, что думает о возможном преемнике российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Во-первых, это все условно. Во-вторых, таких людей, как Овечкин, по пальцам пересчитать можно.
По уровню таланта, возможно в России есть такие хоккеисты. Другой вопрос, как они будут развиваться? Никто ведь не знает. Например, все ждали от Кравцова, что он станет таким — не стал, Подколзин — не стал. Сейчас говорят про Мичкова — может быть. Это не благодарное дело — гадание на кофейной гуще», — сказал Вайсфельд Vprognoze.ru.
37-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. В его активе 810 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).
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25.01
|20.01
|03:00
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Каролина – Миннесота
|5 : 2
|20.01
|03:00
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Коламбус – Анахайм
|3 : 5
|20.01
|03:00
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Монреаль – Флорида
|2 : 6
|20.01
|03:00
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Рейнджерс – Бостон
|1 : 3
|20.01
|03:00
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Торонто – Виннипег
|4 : 1
|20.01
|03:00
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Филадельфия – Чикаго
|1 : 4
|20.01
|03:30
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Баффало – Айлендерс
|3 : 2 ОТ
|20.01
|04:00
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Сент-Луис – Нэшвилл
|5 : 2
|20.01
|05:00
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Аризона – Вашингтон
|0 : 4
|20.01
|05:00
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Эдмонтон – Тампа-Бэй
|5 : 3
|20.01
|06:00
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Вегас – Детройт
|2 : 3
|20.01
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|20.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|0 : 4
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