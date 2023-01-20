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Вайсфельд: «Таких людей, как Овечкин, по пальцам пересчитать можно»

Леонид Вайсфельд поделился мнением о возможном приемнике Овечкина
Виктория Кравченко
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Российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд рассказал, что думает о возможном преемнике российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Во-первых, это все условно. Во-вторых, таких людей, как Овечкин, по пальцам пересчитать можно.

По уровню таланта, возможно в России есть такие хоккеисты. Другой вопрос, как они будут развиваться? Никто ведь не знает. Например, все ждали от Кравцова, что он станет таким — не стал, Подколзин — не стал. Сейчас говорят про Мичкова — может быть. Это не благодарное дело — гадание на кофейной гуще», — сказал Вайсфельд Vprognoze.ru.

37-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. В его активе 810 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).

 
Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10586783-vajsfeld-takih-lyudej-kak-ovechkin-po-palcam-pereschitat-mozhno.html
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Леонид Вайсфельд
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