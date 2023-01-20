Курдин: «Результат Капризова говорит сам за себя. Он стал лидером команды»

Заслуженный тренер России Геннадий Курдин прокомментировал игру российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в нынешнем сезоне.

«Результат Капризова говорит сам за себя, — цитирует «РБ Спорт» Курдина. — Пресса у Кирилла хорошая, он стал лидером команды. Когда молодой игрок приезжает в НХЛ, ему тяжелее забивать. Кирилл же забросил сто шайб за три сезона. Кучеров тот же пробивался через низшие лиги в более молодом возрасте. Капризов же приехал, будучи раскрученным в КХЛ, и в ранге олимпийского чемпиона. Капризов поехал в самом расцвете сил, в 23 года. Это самый хоккейный возраст. Поэтому в том, что Капризов забросил сотую шайбу, ничего такого нет. Поздравить можно парня и сказать тем, кто утверждает, что у нас больше талантов, что у нас в НХЛ идет новая волна. Появляются новые люди и лидеры. Это хорошо, ведь жизнь идет, двигается».

Капризов забил 100-ю шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (2:5). Для этого ему потребовалось 180 матчей. Также у него 112 голевых передач в североамериканской лиге.

В нынешнем сезоне 25-летний Капризов провел 44 матча и набрал 53 (26+27) очка.