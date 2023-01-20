Каменский — о 100-й шайбе Капризова в НХЛ: «Он вырос в лидера команды»
Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на то, что российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов достиг отметки в 100 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ.
«Хочу поздравить Александра с таким успехом и, чтобы так же продолжал. Он радует нас своей игрой. Он вырос в лидера команды. Мы только рады. Может ли Капризов повторить успех Овечкина в НХЛ? Он будет стремиться к своему успеху, не надо не за кем гнаться, просто нужно играть на том уровне, на котором он играет. А статистика, как говорится, потом считается», — сказал Каменский «СЭ».
Для этого ему потребовалось 180 матчей. Среди действующих игроков только Александр Овечкин (167 игр) и Патрик Лайне (179) достигли этой отметки быстрее.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
|20.01
|03:00
|
Каролина – Миннесота
|5 : 2
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Анахайм
|3 : 5
|20.01
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|2 : 6
|20.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|1 : 3
|20.01
|03:00
|
Торонто – Виннипег
|4 : 1
|20.01
|03:00
|
Филадельфия – Чикаго
|1 : 4
|20.01
|03:30
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 2 ОТ
|20.01
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|5 : 2
|20.01
|05:00
|
Аризона – Вашингтон
|0 : 4
|20.01
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|5 : 3
|20.01
|06:00
|
Вегас – Детройт
|2 : 3
|20.01
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|20.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|0 : 4
Новости