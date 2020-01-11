Ленер не будет делать скидок «Чикаго»

Голкипер «Чикаго» Робин Ленер заявил, что готов продлить контракт с клубом, но не собирается делать скидок при переговорах о новом контракте. 28-летний швед летом подписал соглашение на год с окладом в 5 миллионов долларов.

— Посмотрим, как будет развиваться ситуация, — приводит слова Ленера официальный сайт НХЛ. — Я делал скидки на протяжении всей жизни. Я не из тех людей, которые будут гнаться за лишним долларом. Но хочу, чтобы ко мне проявили уважение и по достоинству оценили мои труды.

В нынешнем сезоне Ленер провел за «Чикаго» 23 матча, в которых отражал 92,2 процента бросков и в среднем пропускал 2,92 шайбы за встречу.