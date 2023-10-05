Легенда «Вашингтона» Колциг не верил, что Овечкин сможет приблизиться к рекорду Гретцки
Бывший голкипер «Вашингтона» Олаф Колциг рассказал о своих первых впечатлениях от форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина и признался, что не верил в то, что россиянин сможет приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки.
«Когда я впервые столкнулся с его броском, я подумал: «Этот парень будет особенным». Я думаю, лучшее, что я могу рассказать людям об Ови, это то, что когда он пришел сюда, он сразу же погрузился в работу. Он хотел выучить язык. Он хотел поселиться в одной комнате с североамериканским парнем, чтобы понять культуру. Его энтузиазм, его жизнерадостность, его молодость – все это передалось нам.
Мог ли я представить, что у него будет шанс побить рекорд Гретцки? Конечно, нет. Я не думал, что кто-то приблизится к рекорду Гретцки. Не хочу принижать заслуги вратарей из прошлого, но это просто сочетание факторов: то, как команды играют сейчас, уровень вратарей, долголетие. Овечкин был относительно здоров всю свою карьеру. Да, он пропустил несколько игр из-за болей в спине, колене или чего-то еще, но этот парень особенный. Он лучший прирожденный бомбардир на планете. Независимо от того, побьет он рекорд или нет, на мой взгляд, он лучший прирожденный бомбардир», – приводит слова Колцига официальный сайт НХЛ.
На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.
Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В первом матче «Вашингтон» на домашнем льду встретится с «Питтсбургом».
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|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|Центральный дивизион
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|Виннипег
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|Даллас
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|5
|Миннесота
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|Нэшвилл
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|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
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|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
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Вегас – Сиэтл
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