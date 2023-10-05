«Тампа-Бэй Лайтнинг»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Город: Тампа, Флорида (США)

Год основания: 1992

Главный тренер: Джон Купер

Капитан: Стивен Стэмкос

Домашняя арена (вместимость): Амали-арена (19 758)

Конференция: Восточная

Дивизион: Атлантический

"Тампа-Бэй": достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022/2023 «Лайтнинг» заняла третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В первом раунде плей-офф НХЛ «Тампа» уступила в серии «Торонто».

«Тампа-Бэй»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Лайтнинг» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в воскресенье, 11 октября: клуб сыграет матч регулярного чемпионата НХЛ на своем льду на «Амали-арене» против «Нэшвилла». Начало — в 00.30 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Тампа» встретится на своем льду с «Торонто» в четверг, 18 апреля (начало — 02.00 мск).

«Тампа-Бэй»: календарь матчей в октябре 2023

11 октября, среда. 00.30. «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»

15 октября, воскресенье. 02.00. «Детройт» — «Тампа-Бэй»

16 октября, понедельник. 02.00. «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй»

18 октября, среда. 02.00. «Баффало» — «Тампа-Бэй»

20 октября, пятница. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Ванкувер»

22 октября, воскресенье. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Торонто»

25 октября, среда. 02.00. «Тампа-Бэй» - «Каролина»

27 октября, пятница. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»

31 октября, вторник. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Сиэтл»

Календарь матчей «Тампы» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Тампы»

До того как стать тренером в НХЛ, Купер работал на Уолл-стрит. Канадский специалист возглавляет «Тампу» с 25 марта 2013 года. До этого Джон возглавлял «Сиракьюз», фарм-клуб «Лайтнинг». Под его руководством американский клуб в 2020 и в 2021 годах выиграл Кубок Стэнли.

Российские хоккеисты «Тампы»

Андрей Василевский (вратарь)

Михаил Сергачев (защитник)

Никита Кучеров (нападающий)

«Тампа-Бэй Лайтнинг»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»