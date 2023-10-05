«Тампа-Бэй Лайтнинг»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Основная информация о клубе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в регулярном чемпионате.
Полное название: «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Город: Тампа, Флорида (США)
Год основания: 1992
Главный тренер: Джон Купер
Капитан: Стивен Стэмкос
Домашняя арена (вместимость): Амали-арена (19 758)
Конференция: Восточная
Дивизион: Атлантический
"Тампа-Бэй": достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022/2023 «Лайтнинг» заняла третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В первом раунде плей-офф НХЛ «Тампа» уступила в серии «Торонто».
«Тампа-Бэй»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Лайтнинг» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в воскресенье, 11 октября: клуб сыграет матч регулярного чемпионата НХЛ на своем льду на «Амали-арене» против «Нэшвилла». Начало — в 00.30 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Тампа» встретится на своем льду с «Торонто» в четверг, 18 апреля (начало — 02.00 мск).
«Тампа-Бэй»: календарь матчей в октябре 2023
11 октября, среда. 00.30. «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»
15 октября, воскресенье. 02.00. «Детройт» — «Тампа-Бэй»
16 октября, понедельник. 02.00. «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй»
18 октября, среда. 02.00. «Баффало» — «Тампа-Бэй»
20 октября, пятница. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Ванкувер»
22 октября, воскресенье. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Торонто»
25 октября, среда. 02.00. «Тампа-Бэй» - «Каролина»
27 октября, пятница. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»
31 октября, вторник. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Сиэтл»
Календарь матчей «Тампы» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Тампы»
До того как стать тренером в НХЛ, Купер работал на Уолл-стрит. Канадский специалист возглавляет «Тампу» с 25 марта 2013 года. До этого Джон возглавлял «Сиракьюз», фарм-клуб «Лайтнинг». Под его руководством американский клуб в 2020 и в 2021 годах выиграл Кубок Стэнли.
Российские хоккеисты «Тампы»
- Андрей Василевский (вратарь)
- Михаил Сергачев (защитник)
- Никита Кучеров (нападающий)
«Тампа-Бэй Лайтнинг»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
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|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -