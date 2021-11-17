Леброн Джеймс может стать совладельцем хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс может приобрести франшизу клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», сообщает Wall Street Journal.

По информации источника, многомиллионная компания Fenway Sports Group, одним из совладельцев которой является баскетболист, ведет переговоры по покупке «Питтсбурга». Сделка может быть завершена в течение этой недели.

В марте 2021 года 36-летний Джеймс вместе другом Мавериком Картером стал совладельцем компании Fenway Sports Group, которой принадлежит бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс».