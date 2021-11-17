Мироманов об Овечкине: «Александр догонит Гретцки. Он даже не думает сбавлять обороты»

Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов в интервью «СЭ» прокомментировал снайперскую погоню Александра Овечкина за Уэйном Гретцки.

— Есть хоккеист, против которого вы бы обязательно хотели сыграть в НХЛ?

— Хотел бы сыграть против Коннора Макдэвида, Сидни Кросби, Александра Овечкина и Евгения Малкина. Вообще, у меня было две мечты: играть в НХЛ и сыграть с или против Павла Дацюка. И в прошлом году за «Сочи» я вышел против него, когда он был в «Автомобилисте». Мечта сбылась. Смотрел на него все детство, он был для меня примером. Всегда восхищался его игрой. Был очень счастлив, когда вышел против него в КХЛ. А в этом сезоне я дебютировал в НХЛ. Так что мечты сбываются. Надо просто работать и идти вперед.

— Овечкин сейчас в огне. Чувствуется ажиотаж вокруг погони Александра за Уэйном Гретцки?

— Мы с русскими парнями иногда обсуждаем, когда он забивает. А так все стараются сфокусироваться на своей игре. Естественно, мы рады за него. Все знают, что он лучший снайпер НХЛ.

— Овечкину реально догнать Гретцки?

— Да, он догонит. Он даже не думает сбавлять обороты. Только несколько хоккеистов в мире способны так играть. Видно, что когда он забивает гол, он радуется, будто бы это первый гол. Он живет этим и одержим хоккеем. Поэтому у него такой успех.

В активе Овечкина 742 шайбы в НХЛ. Он находится на четвертом месте в списке лучших снайперов в истории лиги. На третьем месте идет Яромир Ягр, у которого 766 шайб, у Горди Хоу — 801, у Уэйна Гретцки — 894.