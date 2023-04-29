Лавиолетт заявил, что сам принял решение об уходе из «Вашингтона»
Бывший главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что сам принял решение об уходе из команды. Клуб и 58-летний тренер не продлили соглашение.
«Мой контракт закончится 30 июня, и я знал, что не вернусь в следующем году. Так что я поговорил с Брайаном [Маклелланом] и сообщил ему об этом.
Очень снова хочу тренировать, если кто-нибудь возьмет меня, но я даже не думал об этом [когда сообщил о своем решении]. Дело было скорее в том, что мой срок истек, мой контракт истекает, и 30 июня моя работа здесь будет закончена», — цитирует Лавиолетта НХЛ.
15 апреля «Вашингтон» объявил об уходе Питера Лавиолетта с поста главного тренера команды. Клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. 58-летний Лавиолетт тренировал «Вашингтон» с сентября 2020 года.
В сезоне-2022/23 «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ. Команда заняла 12-е место в Восточной конференции — 35-37-10.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 3
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|3 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 3
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|29.04
|02:00
|
Айлендерс – Каролина
|1 : 2 ОТ
|29.04
|02:30
|
Флорида – Бостон
|7 : 5
|29.04
|04:30
|
Миннесота – Даллас
|1 : 4
|29.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|1 : 4
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|6
|12
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|5
|11
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|5
|10
|И
|Г
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|6
|6
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|5
|6
|
|
Тэйлор Холл
Бостон
|6
|5
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|3
|0.63
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|5
|1.75
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|2.01