Вайсфельд предположил, почему Капризов слабо сыграл в плей-офф НХЛ

Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением о неудачной игре в плей-офф российского левого крайнего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«Можно предположить, что Капризов не до конца восстановился после серьезной травмы, которую получил в конце регулярного чемпионата. Может быть, повлияли личные проблемы», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.

В нынешнем плей-офф НХЛ 26-летний Капризов набрал всего 1 очко в 6 матчах при показателе «плюс-минус» «-5». Он забросил шайбу в стартовой встрече серии первого раунда с «Даллас Старс», а в пяти следующих матчах уходил с площадки без набранных очков. «Миннесота» проиграла серию со счетом 2-4, уступив в трех последних встречах подряд, и выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли.