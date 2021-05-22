Лавиолетт считает, что «Вашингтону» в серии с «Бостоном» надо играть дисциплинированнее
08:03
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт подвел итоги матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (1:4, счет в серии 1-3).
«Сегодня они забивали в большинстве, а мне не понравились многие наши нарушения. Да, какие-то нарушения — часть силовой игры, но в любом случае играть надо дисциплинированнее», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
Счет в серии 3-1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 24 мая в Вашингтоне и начнется в 2:00 мск.
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