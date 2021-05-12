Лавиолетт: «Овечкин придумывает что-то в каждой игре. Сделайте паузу и оцените его действия после матча»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал игру форварда Александра Овечкина.

«Ови придумывает что-то в каждой игре. Сделайте паузу и оцените его действия после матча. Кажется, что все как обычно, хотя это не так. ... Он занимает пятое место среди снайперов в истории, и это очень серьезно. И мы после матчей мы отдаем ему должное, потому что это выдающиеся результаты. У Ови потрясающие достижения. Мне кажется, что стоит на секунду притормозить, чтобы в полной мере оценить, насколько они велики», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

35-летний россиянин набрал 42 (24+18) очка в 45 матчах. Таким образом, Овечкин впервые за 16 лет своей карьеры в НХЛ не смог забросить 30 шайб за сезон.

Также Овечкин пропустил наибольшее количество игр в своей карьере в НХЛ. В сезоне 2009/10 он выбыл на 10 матчей, однако забросил 50 шайб. В любом другом сезоне Овечкин не пропускал более четырех игр.