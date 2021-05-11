Кубок Стэнли-2021: все участники плей-офф

Регулярный чемпионат НХЛ близится к завершению, а все участники плей-офф-2021 уже определены. Командам останется провести еще несколько матчей, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, после чего определятся все пары Кубка Стэнли.

Турнирная таблица НХЛ

Напомним, что из-за пандемии команды были поделены на дивизионы по географическому признаку. В плей-офф выходят по 4 лучшие команды каждого дивизиона, однако первые два раунда будут проведены внутри дивизионов. Затем победители образуют полуфиналистов Кубка Стэнли.

Кто вышел в плей-офф и какие пары уже образовались:

Западный дивизион

1. «Вегас» (80 очков)

2. «Колорадо» (78)

3. «Миннесота» (75)

4. «Сент-Луис» (59)

Центральный дивизион

1. «Каролина» (80)

2. «Флорида» (79)

3. «Тампа-Бэй» (75)

4. «Нэшвилл» (64)

Пары первого раунда: «Каролина» — «Нэшвилл», «Флорида» — «Тампа-Бэй».

Восточный дивизион

1. «Питтсбург» (77)

2. «Вашингтон» (75)

3. «Бостон» (73)

4. «Айлендерс» (71)

Пары первого раунда: «Питтсбург» — «Айлендерс», «Вашингтон» — «Бостон».

Северный дивизион

1. «Торонто» (76)

2. «Эдмонтон» (70)

3. «Виннипег» (59)

4. «Монреаль» (58)