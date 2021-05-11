Кубок Стэнли-2021: все участники плей-офф
Регулярный чемпионат НХЛ близится к завершению, а все участники плей-офф-2021 уже определены. Командам останется провести еще несколько матчей, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, после чего определятся все пары Кубка Стэнли.
Напомним, что из-за пандемии команды были поделены на дивизионы по географическому признаку. В плей-офф выходят по 4 лучшие команды каждого дивизиона, однако первые два раунда будут проведены внутри дивизионов. Затем победители образуют полуфиналистов Кубка Стэнли.
Кто вышел в плей-офф и какие пары уже образовались:
Западный дивизион
1. «Вегас» (80 очков)
2. «Колорадо» (78)
3. «Миннесота» (75)
4. «Сент-Луис» (59)
Центральный дивизион
1. «Каролина» (80)
2. «Флорида» (79)
3. «Тампа-Бэй» (75)
4. «Нэшвилл» (64)
Пары первого раунда: «Каролина» — «Нэшвилл», «Флорида» — «Тампа-Бэй».
Восточный дивизион
1. «Питтсбург» (77)
2. «Вашингтон» (75)
3. «Бостон» (73)
4. «Айлендерс» (71)
Пары первого раунда: «Питтсбург» — «Айлендерс», «Вашингтон» — «Бостон».
Северный дивизион
1. «Торонто» (76)
2. «Эдмонтон» (70)
3. «Виннипег» (59)
4. «Монреаль» (58)
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