«Вашингтон» продлит контракт с Овечкиным
09:12
Нападающий Александр Овечкин останется в «Вашингтоне», сообщает TSN.
По информации источника, ничто не указывает на то, что клуб не продлит контракт с 35-летним россиянином. Сообщается, что Овечкин ведет переговоры по новому соглашению с «Кэпиталз».
В сезоне-2020/21 Овечкин провел 44 матча за «Вашингтон», на его счету 42 (24+18) очка. Нынешний контракт хоккеиста действует до конца сезона, форвард получает 9,5 миллиона долларов в год.
Дополнительная информация:
https://www.tsn.ca/free-agent-frenzy-dougie-hamilton-tops-list-with-nhl-postseason-expansion-draft-looming-1.1637909
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