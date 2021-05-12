«Вашингтон» продлит контракт с Овечкиным

Нападающий Александр Овечкин останется в «Вашингтоне», сообщает TSN.

По информации источника, ничто не указывает на то, что клуб не продлит контракт с 35-летним россиянином. Сообщается, что Овечкин ведет переговоры по новому соглашению с «Кэпиталз».

В сезоне-2020/21 Овечкин провел 44 матча за «Вашингтон», на его счету 42 (24+18) очка. Нынешний контракт хоккеиста действует до конца сезона, форвард получает 9,5 миллиона долларов в год.