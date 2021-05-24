Лавиолетт о будущем Овечкина в «Вашингтоне»: «Я бы хотел думать, что он вернется»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о будущем капитана Александра Овечкина в команде.

«Что ж, я бы хотел думать, что он вернется. Это его команда», — цитирует Лавиолетта журналист The Washington Post Саманта Пелл.

Capitals Coach Peter Laviolette on Alex Ovechkin: «Well I'd like to think he's going to be back. This is his team.» — Samantha Pell (@SamanthaJPell) May 24, 2021

Контракт 35-летнего россиянина с «Кэпиталз» истекает по окончании текущего сезона.

Ранее «Вашингтон» проиграл серию «Бостону» и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. «Бостон» одержал победу в серии со счетом 4-1 и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с победителем серии «Питтсбург» — «Айлендерс» (счет в серии 2-2).