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Александр Овечкин о вылете из Кубка Стэнли: «Это отстой»

06:28
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал вылет своей команды из Кубка Стэнли после поражения от «Бостона» (1-4) в серии первого раунда.

«Мы играем весь сезон для этого, играем за Кубок Стэнли. Тяжело проигрывать, конечно, мы можем играть лучше. Это отстой. Это плохое чувство, когда ты знаешь, что у тебя была хорошая команда», — приводит слова Овечкина журналист The Washington Post Саманта Пелл.

«Бостон» одержал победу в серии со счетом 4-1 и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с победителем серии «Питтсбург» — «Айлендерс» (счет в серии 2-2).

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей