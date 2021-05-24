Александр Овечкин о вылете из Кубка Стэнли: «Это отстой»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал вылет своей команды из Кубка Стэнли после поражения от «Бостона» (1-4) в серии первого раунда.

«Мы играем весь сезон для этого, играем за Кубок Стэнли. Тяжело проигрывать, конечно, мы можем играть лучше. Это отстой. Это плохое чувство, когда ты знаешь, что у тебя была хорошая команда», — приводит слова Овечкина журналист The Washington Post Саманта Пелл.