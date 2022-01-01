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Кузнецов забросил 11-ю шайбу в сезоне

04:59
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» — 1:1.

29-летний россиянин забросил 11-ю шайбу в сезоне, теперь на его счету 32 (11+21) очка в 30 играх.

Кроме того, эта шайба стала 450-м (140+310) результативным баллом Кузнецова за 550 матчей в НХЛ.

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