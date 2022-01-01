Кузнецов забросил 11-ю шайбу в сезоне
04:59
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» — 1:1.
Kuzy keeps scorin' pic.twitter.com/FDXhEgvgVy— Washington Capitals (@Capitals) January 1, 2022
29-летний россиянин забросил 11-ю шайбу в сезоне, теперь на его счету 32 (11+21) очка в 30 играх.
Кроме того, эта шайба стала 450-м (140+310) результативным баллом Кузнецова за 550 матчей в НХЛ.
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