Владимир Ткачев вновь отправлен в фарм-клуб «Лос-Анджелеса»
19:30
Нападающий Владимир Ткачев был вновь отправлен «Лос-Анджелесом» в фарм-клуб, сообщает пресс-служба клуба.
Ткачев провел за «Онтарио Рейн» в этом сезоне 15 матчей и набрал 18 (4+18) очков при полезности «плюс 10».
Напомним, что россиянин подписал контракт с «Кингз» летом на один год. В НХЛ он успел провести 4 матча и сделал 2 результативные передачи.
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