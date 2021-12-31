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Владимир Ткачев вновь отправлен в фарм-клуб «Лос-Анджелеса»

19:30
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Нападающий Владимир Ткачев был вновь отправлен «Лос-Анджелесом» в фарм-клуб, сообщает пресс-служба клуба.

Ткачев провел за «Онтарио Рейн» в этом сезоне 15 матчей и набрал 18 (4+18) очков при полезности «плюс 10».

Напомним, что россиянин подписал контракт с «Кингз» летом на один год. В НХЛ он успел провести 4 матча и сделал 2 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора
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