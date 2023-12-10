Кузнецов вышел на пятое место по результативным передачам в истории «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей в матче с «Рейнджерс» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин сделал 392-ю результативную передачу в составе «Кэпиталз» и вышел на пятое место в истории клуба. Кузнецов делит строчку с Майком Гартнером. Следующим в списке идет Михал Пивонька, который отдал 418 передач за «Вашингтон».

Лидирует в списке Никлас Бекстрем — 762 передачи. На втором месте идет Александр Овечкин — 673 передачи.