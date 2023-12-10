«Колорадо» уступил «Филадельфии», Просветов пропустил пять шайб
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Филадельфии» со счетом 2:5.
В составе «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон и Джош Мэнсон, вратарь Петр Кочетков отразил 29 бросков из 34. У «Флайерз» дубль оформил Трэвис Конекны, еще по шайбе забросили Оуэн Типпетт, Трэвис Санхейм и Джоэл Фараби.
После этого матча «Колорадо» с 35 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 32 очками — на шестой строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Филадельфия» — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Голы: Конекны — 15 (Кутюрье, Форстер), 17:41 — 0:1. Маккиннон — 11 (Мэнсон, Тэйвз), 18:59 — 1:1. Типпетт — 9 (Бринк), 29:01 — 1:2. Санхейм — 3 (Фрост, Типпетт), 31:17 — 1:3. Мэнсон — 2 (Джохансен), 32:28 — 2:3. Конекны — 16 (буллит), 49:31 — 2:4. Фараби — 10 (Бринк, Санхейм), 50:17 — 2:5.
Вратари: Просветов — Харт.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 39 (13+15+11) — 34 (12+12+10).
Наши: Ничушкин (22.00/6/-1) — Замула (12.42/0/-1).
10 декабря. Денвер. Ball Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|25
|18
|7
|37
|2
|Филадельфия
|27
|15
|12
|32
|3
|Айлендерс
|26
|12
|14
|31
|4
|Вашингтон
|24
|13
|11
|29
|5
|Нью-Джерси
|25
|14
|11
|29
|6
|Каролина
|26
|14
|12
|29
|7
|Питтсбург
|26
|11
|15
|25
|8
|Коламбус
|29
|9
|20
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|26
|16
|10
|34
|3
|Торонто
|24
|14
|10
|32
|4
|Детройт
|26
|14
|12
|32
|5
|Тампа-Бэй
|28
|12
|16
|29
|6
|Монреаль
|27
|12
|15
|27
|7
|Баффало
|28
|11
|17
|25
|8
|Оттава
|22
|11
|11
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|27
|16
|11
|34
|2
|Даллас
|26
|15
|11
|33
|3
|Виннипег
|25
|15
|10
|32
|4
|Аризона
|26
|13
|13
|28
|5
|Нэшвилл
|27
|14
|13
|28
|6
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|27
|7
|Миннесота
|25
|9
|16
|22
|8
|Чикаго
|26
|9
|17
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|41
|2
|Лос-Анджелес
|24
|16
|8
|36
|3
|Ванкувер
|27
|17
|10
|35
|4
|Калгари
|27
|11
|16
|25
|5
|Эдмонтон
|24
|11
|13
|23
|6
|Сиэтл
|27
|8
|19
|22
|7
|Анахайм
|26
|10
|16
|20
|8
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|18
|10.12
|00:05
|
Калгари – Нью-Джерси
|2 : 4
|10.12
|00:05
|
Даллас – Вегас
|1 : 6
|10.12
|03:00
|
Торонто – Нэшвилл
|4 : 0
|10.12
|03:00
|
Детройт – Оттава
|1 : 5
|10.12
|03:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|4 : 0
|10.12
|03:00
|
Баффало – Монреаль
|2 : 3 Б
|10.12
|03:30
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|10.12
|04:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|3 : 1
|10.12
|05:00
|
Колорадо – Филадельфия
|2 : 5
|10.12
|06:00
|
Сиэтл – Тампа-Бэй
|- : -
|10.12
|06:00
|
Ванкувер – Каролина
|- : -
|10.12
|21:00
|
Коламбус – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|44
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|27
|38
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|27
|18
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|24
|18
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|17
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9