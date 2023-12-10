«Колорадо» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Филадельфии» со счетом 2:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Колорадо» с 35 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 32 очками — на шестой строчке «Востока».