Кузнецов с передачи Овечкина сравнял счет в матче с «Флоридой»

«Вашингтон» сравнял счет в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

На 9-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Для него это первый гол в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Ассистировал Кузнецову соотечественник Александр Овечкин, который пропустил последние игры регулярного чемпионата из-за травмы.